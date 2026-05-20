自民党の政治制度改革本部は20日、選挙制度について検討する衆議院の超党派協議会に提示する考え方をとりまとめた。自民がまとめた「衆議院議員の選挙制度改革の基本的な考え方」は、「現行の小選挙区比例代表並立制を維持するべきとの意向が党内においても多数である」としたうえで、比例代表制の当面の課題として3点挙げ、見直し案を示した。まず、小選挙区と比例代表の重複立候補者が低い惜敗率で復活当選することを是正するた