60歳以上と70歳以上で構成する2つのサッカー県選抜チームが、22日に開幕する全国大会に出場します。 シニア世代の「底力」を見せたいと奮闘する選手たちを取材しました。 軽快なフットワークでピッチを縦横無尽に走るのは、県内の60歳以上の選手25人で構成するシニアサッカーの県選抜チームです。 （フォワード 森崎 公彦さん(61)） 「私も20年間小学校の指導