老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金を支払う期間についてです。 Q：年金は60歳までの支払いで、その後は払う必要はないんですか？「業務委託として働いております。国民年金は60歳までの支払