ゴールデンウィークに行ったNIB主催の食と遊びの祭典『DEJIMA博』にあわせて、今年は日本テレビの「news every.」でキャスターを務める 森 圭介アナウンサーが長崎へ。 長崎、そして番組への思いを聞きました。 ※詳しくは動画をご覧ください