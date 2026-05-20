お笑いコンビ・TKOの木下隆行さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。一般ユーザーの投稿に「何があかんの？」と反論し、話題となっています。【投稿】一般ユーザーに反論したTKO木下「ほんまに金ないんやな」に反論東京・新宿の美容クリニック「ジュノビューティークリニック」は15日、木下さんを起用したWeb広告を投稿。その広告を見た一般ユーザーが「『TKO木下、ほんまに金ないんやな』以外なにも浮かばない広告だ………