9回ロッテ1死一、三塁、友杉が三前にスクイズを決める＝大宮公園ロッテが競り勝った。1―1の九回に友杉のスクイズなどで2点を勝ち越した。3番手の鈴木が3勝目、九回を締めた横山が13セーブをそれぞれ挙げた。西武は2位に後退した。九回に守備が乱れ、2失策と暴投が失点につながった。