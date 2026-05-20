歌手で俳優の中山優馬（３２）が２０日、都内で、同日リリースのデジタルシングル「ＲｅＴＲＹ」「ＳＰＡＲＫ」のリリース記念イベントを開催。昨年１月にＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所し、独立後初のシングルとなった。中山は独立後の変化として「自分のやりたいことがダイレクトに届く環境で、スピード感をもって表現できて楽しい。フットワーク軽く仕事ができている」と発表。この言葉を体現するように、