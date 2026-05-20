京都・平安神宮会館で、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『桜ノ宴 〜百花繚乱、京都編〜』が開催された。激戦を制したのは、くつこMarimba。戦いの様子をレポートする。『桜ノ宴 〜百花繚乱、京都編〜』会場○京都駅周辺での看板掲載権など豪華プライズをかけた熱戦会場は平安神宮のすぐ隣にある平安神宮会館。日本らしい風景を楽しめる庭園の横で、京都駅周辺での看板掲載権など豪華プライズをかけた熱戦が