「8割9割を録り直しました」『トイ・ストーリー5』で声優に初挑戦した佐野勇斗が、イベントで大ファンだというシリーズへの思いを告白。作品の“邪魔をしたくない”という覚悟を持って収録に臨んだことを明かした。佐野勇斗○佐野勇斗、『トイ・ストーリー5』で声優初挑戦ステージ中央に設置された大きな配送ボックスの中から登場した佐野は、「佐野勇斗、『トイ・ストーリー』の声優やりま〜す!」と高らかにピースサイン。佐野の