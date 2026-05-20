第７１回大井記念・Ｓ１が５月２０日、大井競馬場のダート２０００メートルで行われ、昨年のＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１で３着と好走していたサントノーレが伝統の一戦を制して重賞５勝目を手にした。２着のサヨノネイチヤとともに帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井）への優先出走権が与えられた。白砂が輝く直線をサントノーレが独壇場で駆け抜け、復活をアピールした。抜群のスタートを決めると迷わずハナへ。速いラップを刻