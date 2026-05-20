◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・甲子園）中日は７―０の大量リードから、まさかの反撃を許した。６回まで無失点だった先発のマラーが７回に捕まった。２死満塁から坂本に２点打を浴び、なおも一、三塁で交代。右打者の岡城の場面で藤嶋を投入したが、左の代打・嶋村を起用され、右前適時打を許した。左打者の中野を迎え、左腕の斎藤に代えたが、中前適時打。この回４点を失い、３点差とされた。直後の攻撃で１死満