洗練されたデザインで、持つだけでコーデを格上げしてくれるJIL SANDERの小物たち。そこで今回は、お財布＆バッグの機能をあわせ持つ「タングル ウォレット」を主役に、春気分を高めてくれるチャームやキーリングをご紹介します。乙女心をくすぐる名品を最後までチェックして♡JIL SANDERウォレットバッグピュアなデザインをコンセプトに高品質で洗練されたクリーンなアイテムが揃うジル サンダー。お財布であり、バッグでも