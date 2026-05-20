◆パ・リーグ西武―ロッテ（２０日・県営大宮）西武がロッテに敗れ、主催試合の連勝が５で止まった。同点の９回にロッテにスクイズなどで勝ち越しを許し、その裏の反撃もならなかった。オリックスが勝利したため、首位陥落となった。０―０の２回先頭。先発・菅井が７球目の変化球をロッテ・山口に左翼席に運ばれ、先制点を奪われた。ガックリと膝に手をついてマウンドでぼう然。それでも立ち直った。７回まで６安打を浴びる