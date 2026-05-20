女優の福原遥が、美スタイルをいかしたコーデショットを公開した。福原は２０日までに自身のインスタグラムを更新し、映画「正直不動産」（川村泰祐監督）の初日舞台あいさつで着用した衣装ショットをアップ。二の腕を出したタイトなノースリーブからふんわりとスカートが広がるピンクコーデや白のシースルーコーデで、美スタイルを披露した。この投稿にファンからは「綺麗だなぁ」「透き通る肌」「スタイル抜群」「美人すぎ