歌手の荻野目洋子（57）が19日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演し、芸能界に復帰したきっかけを明かした。荻野目は元テニスプレーヤーの夫・辻野隆三氏と2001年に結婚。長女を出産した後に「4年間くらいあまり仕事をしなかった時期があった」と語った。その時は「子育てに没頭していて。もう、この業界のお仕事って、次から次へと新しい人が出てくるし、仕事がなくなったら、このまま