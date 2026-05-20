銀座コージーコーナーのカフェ・レストラン併設店に、2026年5月22日（金）から夏限定メニューが登場♡今年は“涼”をテーマに、かき氷やフローズンスカッシュなどの氷デザートを豊富にラインアップしています。さらに、爽やかな味わいの夏限定パスタも販売。旬の素材を取り入れたこだわりメニューで、暑い季節をおいしく涼やかに楽しめそうです。 大人味が魅力の新