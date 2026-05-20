国連のグテーレス事務総長は20日、都内で会見し、イラン情勢をめぐり、ホルムズ海峡の即時開放と戦闘終結に向けた取り組みを関係国に求めました。国連・グテーレス事務総長「ホルムズ海峡と周辺における航行の自由を直ちに回復し、停戦違反をすべて終わらせ、紛争の根本的解決に向け、条件を整えることが不可欠だ」グテーレス事務総長は20日、都内の日本記者クラブで行った会見で、中東情勢についてこう述べた上で、アメリカとイラ