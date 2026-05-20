ソフトバンク戦に先発したオリックスのエスピノーザ＝京セラドームオリックスが首位浮上。二回に山中の適時打で先制。三回は山中らの4長短打などで4点、六回は野口の1号3ランで加点した。エスピノーザが6回2失点で5勝目。ソフトバンクは今季最多の借金2。藤原が三回途中5失点だった。