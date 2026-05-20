◇プロ野球パ・リーグ ロッテ3ー1西武(20日、県営大宮球場)西武が9回に2つのエラーが絡み1-3でロッテに敗戦。他球場ではオリックスが勝利したため2位に後退となりました。西武先発の菅井信也投手は初回の満塁のピンチは無失点でしのぎますが2回に先頭の山口航輝選手にソロホームランを浴び先制を許します。打線は3回に小島大河選手と石井一成選手のヒットでノーアウト1塁3塁を作ると、ロッテ先発の毛利海大投手の暴投で同点としま