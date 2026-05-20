栃木県で女性が殺害され、少年4人と指示役とされる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、少年たちが被害者の家へ押し入った際、飼われていた犬を殺したとみられることが新たに分かりました。この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、実行役の16歳の高校生の少年4人が逮捕されたほか、指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。警察によりま