井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールとして注目を集めた元NMB48のタレント・和田海佑さんが、週刊FLASHに登場しました。また、FLASHデジタル写真集「和田海佑さくら色の日々」がリリースされました。【写真】セクシー小悪魔ガールの和田海佑さんあざとかわいい系＆ドキッとするセクシー系のSNS投稿で100万インプを連発する和田さん。人気爆発の超新星の誕生です。新たな宇宙は“みゅう”から始まる!?写真集は、元NMB48のセ