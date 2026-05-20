産後のママは心身ともにかなり消耗しています。そんなときに手を貸してくれる義両親が近くにいてくれたらありがたいものです。ところが状況によっては「ありがた迷惑」と感じてしまうこともあるでしょう。『時間にルーズな義両親に困っています』産後2週間の投稿者さん。上の子は1歳11か月で、現在は2児のママです。旦那さんは多忙で不在がちなので、ほぼワンオペで頑張っているのだそう。近くに住んでいる義両親が手伝いにきてく