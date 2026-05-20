私はアヤコ（65歳）。夫と長男のタケシ（40歳）と3人で暮らしています。次男のユウジ（35歳）は結婚して家庭を築いているのですが、タケシはずっと独身でした。そんなタケシが「結婚を考えている」と言って連れてきたのは、マリアさんと2人の子どもたち。タケシと結婚してくれるなんてありがたい話ですが……マリアさんはこの家での同居を希望していました。同居しないなら結婚しないと言うのです。私はユウジに相談してみることに