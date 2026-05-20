米不足から一転、“コメ余り”による価格低下を防ごうと、JA新潟中央会がコメの生産者に需要に応じた生産を求める要請書を新潟県農業再生協議会へ提出した。 ■コメの民間在庫が過去10年で最多に 「コメの受注と価格の安定について、特段の取り決めを承りたい」 JA新潟中央会の伊藤能徳会長が県農業再生協議会に手渡したのは、コメの生産者に需用に応じた生産を求める要請書だ。 国によると、コメの民間在庫は26年3月末時