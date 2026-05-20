◇パ・リーグロッテ3―1西武（2026年5月20日県営大宮）ロッテが土壇場のセーフティースクイズで白星を挙げた。1―1の9回1死一、三塁の場面で、友杉が三塁前に絶妙なバントで勝ち越しに成功した。さらに相手バッテリーミスで2死二、三塁とチャンスを広げると、小川の二ゴロを二塁手・石井が後逸。大きな3点目を挙げた。プレッシャーの中で見事に決めた殊勲の友杉は「緊張しました。ご飯つくって待ってると聞いたんで