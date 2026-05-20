「大相撲夏場所・１１日目」（２０日、両国国技館）三役格行司の木村寿之介（５８）＝大島、幕内格行司の木村元基（５７）＝湊＝が敷地内の相撲博物館で行われたトークショーに登場。軍配差し違えよりも恐れる失敗を明かした。寿之介は「力士とぶつかったことがあるんですけども、それが一番ですね。力士にぶつかると、勝負が変わる可能性がある。勝負に影響を与えることは、まずい」と語った。元基も「差し違えは自分が悪