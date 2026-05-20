卸売業者などの間で取引されるコメについて、4月に契約された量が、調査開始以降で最も少なくなったことが明らかになりました。【映像】業者間コメ取引 4月は契約数量が過去最少農林水産省によりますと、業者間で取引された2025年産米の4月の価格は、3月と比べて102円高い60キロあたり3万3447円でした。ただ、コメの価格は今後も先安観が続くとの調査結果も出ていて、農水省も「全体として値下がりしていく流れは変わっていな