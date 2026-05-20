お笑いタレントの山田花子（51）が、10分以内で作ったというお弁当を公開し、注目を集めている。【映像】山田花子の手作り弁当（複数カット）2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と10歳、2人の息子を育てている山田。福島に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、ヘルシーで安いという丼ぶり弁当など、さまざまな手料理をブログで紹介してきた。「10分以内で作った」手作り弁当披露19日は、吉本