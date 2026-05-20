◇パ・リーグ西武１―３ロッテ（2026年5月20日県営大宮）西武が9回にミス連発で首位陥落した。1―1の9回、ロッテ先頭の井上の遊ゴロを滝沢が後逸。1死一、三塁とピンチを背負うと、勝ち越しのセーフティースクイズを決められた。ここで止めたかったが、佐藤隼が代打・岡に四球を与えると、暴投で二、三塁のピンチ。ここで小川の二ゴロを石井が後逸。手痛いミス連発で3点目を失った。競り負けた西武は、オリックスと