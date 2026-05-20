「AKB48」の姉妹グループでフィリピン・マニラを拠点に活動する「MNL48」は20日、公式サイトを更新。5月末をもって活動を終了すると発表した。所属事務所による声明が掲載され、経営体制の持続可能性を考慮した結果と説明した。公式サイトに所属事務所「株式会社P.O.S」名義の文書が掲載され、「いつもMNL48を応援してくださり、ありがとうございます。POS Inc.は、関係各方面との綿密な協議の結果、2026年5月末をもってMNL48