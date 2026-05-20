「広島−ＤｅＮＡ」（２０日、マツダスタジアム）広島の大卒２年目・佐々木泰内野手が同点の適時三塁打を放った。３点を先制される苦しい展開も五回に菊池と小園の適時打で２点を返して１点差に。反撃ムードが高まると、六回２死二塁から打席に入った佐々木が一塁線をライナーで破っていく同点の適時三塁打を放った。打った瞬間に「ヨッシャー」と叫んで走り出した佐々木は、三塁ベースにヘッドスライディング。拳で地面を