24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が20日、インスタグラムを更新。不調に陥ったことを明かした。渡邊は「久々に強烈なフラッシュバックを喰らって、発作で心身ボロボロで、今週はお仕事をセーブせざるを得ない状況に。ご迷惑をおかけしている方々には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなのですが、理解のある方ばかりで少しずつ気持ちも落ち着いてきました」とつづった。24年10月にSNSで「PTSD」（心的