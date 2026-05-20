元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２０日、関西テレビ「ｎｅｗｓランナー」に生出演し、３度目の都構想と府知事選に出馬する吉村洋文知事について言及した。１７日、大阪市西区で投開票された市議会議員の補欠選挙で「都構想の推進」を公約に掲げていた栗田裕也氏が当選。そして大阪維新の会・市議団から続投を求める声が上がっていることを受けて、吉村氏は来春の府知事選に出馬する意向を表明した。横山英幸市長は、来年春