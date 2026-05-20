【その他の画像・動画等を元記事で観る】イケメン役者育成ゲーム『A3!』、5月19日(火)春組キャスト出演による「A3!MANKAIカンパニー！春の公開生稽古2026！」にて重大発表が解禁された。「A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE」が2027年4月3日(土)、4日(日)の2DAYS、横浜アリーナにて開催決定。「ブルライ」という名でおなじみの全体ライブはこれまで2019年・2022年に開催されたが、今回は2027年のゲームリリース10周年を記