震度5強を観測した与論島から飛行機で20日午後、鹿児島空港に到着した人たちに話を聞きました。 鹿児島空港では、与論島から降り立った住民やビジネス客らの姿がありました。突然の激しい揺れに驚いた様子でした。 （与論町在住）「横揺れではなく下から突き上げるような強い揺れだった。与論島では今までにないような、住んでいる中では大きい揺れだった」 （出張で与論へ）「ちょうどご飯を食べていた。ガーっとして