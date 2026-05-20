最大震度5強を観測した今回の地震。沖永良部島の北側付近ですが、2007年、2008年、2014年、2016年、そしてきょう2026年5月20日と、過去20年ほどで同じような地震があわせて5回起きています。 専門家は、今回も同じタイプの地震と分析しています。 （鹿児島大学・八木原寛准教授）「約25年間の間に本日の地震も含めて、マグニチュード5.5以上の地震が5回発生している。25年間に5回なので、平均すると5年に1回くらい地震