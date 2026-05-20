【モデルプレス＝2026/05/20】女優の桜田ひよりと俳優の木戸大聖が5月20日、都内で行われた映画「モブ子の恋」（6月5日公開）のポップアップ開催記念トークイベントに、メガホンをとった風間太樹監督とともに出席。【写真】22歳美人女優「かっこよすぎてドキッとした」色白ウエストちらり◆木戸大聖「自然と戦いながら」印象的な撮影回顧ポップアップの会場に足を踏み入れた桜田は「こうして映画が公開される前にポップアップイベ