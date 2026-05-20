【モデルプレス＝2026/05/20】女優の桜田ひよりと俳優の木戸大聖が5月20日、都内で行われた映画「モブ子の恋」（6月5日公開）のポップアップ開催記念トークイベントに、メガホンをとった風間太樹監督とともに出席。桜田が“妄想癖”を明かした。【写真】22歳美人女優「かっこよすぎてドキッとした」色白ウエストちらり◆桜田ひより、役との共通点は“妄想癖”自身が演じた役と自身の共通点や、共感できる点を聞かれると、桜田は「