◆パ・リーグ西武１―３ロッテ（２０日・県営大宮）ロッテが西武の守乱につけ込んで決勝点を奪い、接戦を制した。１―１の同点で迎えた８回、井上の遊ゴロ失策や寺地の左前安打などで１死一、三塁とした。この好機で友杉が三塁前にセーフティースクイズを決めて勝ち越しに成功。さらに小川の二ゴロ失策で２点差に広げた。９回は守護神の横山が抑えて１３セーブ目を挙げた。先発したドラフト２位・毛利（明大）は６回４安打１