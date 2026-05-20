◆テニス▽全仏オープン予選第３日（２０日、フランス・パリ）テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの女子シングルス予選２回戦で、世界ランキング１３１位、予選第２１シードの坂詰姫野（橋本総業）が、１月の全豪に引き続き、４大大会２大会連続で予選決勝に進出だ。同２４１位のリヒテンシュタイン選手に、６−３、２−６、６−３の１時間４６分で制し、自身初の全仏本戦入りに王手をかけた。坂詰は、ミスの少ない安