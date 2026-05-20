◆パ・リーグオリックス８―３ソフトバンク（２０日・京セラＤ）ソフトバンクは育成出身の藤原大翔投手が、プロ２度目の先発で３回途中５失点ＫＯとなり、２敗目を喫した。「気をつけていましたが、今日も四球からの失点という形になってしまった。早い回で降板してしまい、チーム、中継ぎ陣に申し訳ないです」と２０歳の右腕はコメント。総崩れ状態の先発投手陣の救世主となることはできなかった。打線は不振の山川穂高をス