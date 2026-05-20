◆パ・リーグオリックス８―３ソフトバンク（２０日・京セラドーム大阪）オリックスが８得点で大勝し、４カードぶりの勝ち越しを決めた。西武が敗れたため、首位に浮上した。打線は２回、無死一、三塁から今季初出場初先発の山中が中前に先制適時打。３回は１死満塁から宗が右前２点打を運ぶと、その後は山中、紅林に適時打が生まれ、一挙に４点を追加した。６回は途中出場の野口が、２死一、三塁から右越えにダメ押しの１号