TBSテレビが30年にわたって放送している番組「世界遺産」の功績に対し、ユネスコ＝国連教育科学文化機関から感謝状が授与されました。日本のユネスコ加盟75周年を記念したイベントが東京・渋谷の国連大学で開かれ、ユネスコのエルアナーニー事務局長、松本洋平文部科学大臣らが参加しました。イベント内で、ユネスコの活動に貢献したとして企業や団体に感謝状が授与され、このうちTBSテレビは1996年以降、30年にわたって放送してい