SOMPOホールディングスが入るビル＝東京都新宿区SOMPOホールディングスは20日、2027年4月に社名をSOMPOグループに変更すると発表した。持ち株会社と事業会社の垣根を越え、グループの結束を強化する狙いがあると説明している。2010年4月の発足以降、社名変更は3回目となる。損害保険ジャパンと日本興亜損害保険が経営統合し、持ち株会社として設立された当時の社名はNKSJホールディングス。14年9月に損保ジャパン日本興亜ホー