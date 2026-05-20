秋篠宮ご夫妻は２０日、東京都渋谷区の明治神宮会館で開かれた神社本庁の設立８０周年を記念した式典に出席された。式典には加盟する全国の神社の神職ら約１６００人が出席。あいさつした秋篠宮さまは、都市化が進んでも古（いにしえ）から変わらぬ神社の姿が人々の心に安らぎを与えているとして、「今後も地域に活力をもたらし、社会の平安に寄与されることを祈念しております」と述べられた。