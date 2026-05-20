歌手の中山優馬さんが、事務所独立後初となるシングル「Re TRY」「SPARK」のデジタルリリースイベントをタワーレコード渋谷店で開催しました。 【写真を見る】【 中山優馬 】リリイベで「12年ぶりのハイタッチ会」ファンに宣言「生の方がかっこいいぞ！」独立でフットワークも身軽に中山さんは?うれしいです。独立後、「初」っていう形になるので、音楽を出せるっていうのが久しぶりで?とリリースを喜び、?ツアーもや