今の国会で初めてとなる党首討論が行われ、高市首相と野党6党首が補正予算などをテーマに論戦を交わしました。国民民主党玉木代表「ガソリン代の補助は一定程度、延長すべきだと思うんですが、例えば補助の発動水準を段階的に引き上げていくなど、こういった出口戦略とセットで延長をぜひ補正の中に入れていただきたい」高市首相「（提案を）とても重く受け止めさせていただきます。これからどれぐらい長引くかわかりませんがし