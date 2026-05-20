新潟駅がさらに進化を遂げるかもしれません。JR東日本は新潟駅の万代口にオフィスや住宅、商業施設などが一体となった駅直結の新たなビルとマンションを開発すると19日、発表しました。【JR東日本 新潟支社白山 弘子 支社長】「2026年の6月から新潟駅万代口東地区開発の工事に着手いたします」発表された新たな開発計画は、新潟駅の万代口に14階建てのオフィスビルと10階建ての賃貸マンションを整備するというのです。建設される