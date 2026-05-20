ロサンゼルス・ドジャースが5月15日、Instagramを更新。大谷翔平（31）と山本由伸（27）が談笑する様子を収めた動画を投稿した。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「Will had Yoshinobu’s hood feeling heavy.」と投稿されたのは、大谷と山本がベンチで談笑する動画。後ろをよく見ると、ウィル・スミス（31）がこっそり山