元キックボクサーでタレントの魔裟斗（47）が5月15日、Instagramを更新。叔母とのツーショットを投稿した。 【画像】39歳女子プロレスラーの“悩殺ビキニ”グラビアに絶賛「完璧な美しさ」「めちゃめちゃ結婚したい」 「92歳になる叔母に会ってきました」と投稿されたのは、魔裟斗と叔母のツーショット。魔裟斗はサングラスにTシャツというラフな姿で、叔母との再会を楽しんだようだ。